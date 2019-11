Tiener veroordeeld tot twee jaar cel voor hardhandig beroven van bejaarde vrouw (91): “Degoutante feiten” Mathias Mariën

12u00 0 Brugge Een amper 19-jarige Bruggeling is veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor het hardhandig beroven van een 91-jarige vrouw. Nicolas D. schopte en sloeg het bejaarde slachtoffer tot ze haar handtas loste. De dame liep verschillende kneuzingen op. De verdediging sprak van degoutante feiten.

De 91-jarige vrouw uit Brugge ging op 2 juni vorig jaar geld afhalen bij een bankkantoor in de buurt van ’t Zand in Brugge. Volgens haar advocaat Luc Arnou moet Nicolas D. op dat moment al op de loer gelegen hebben. “Toen mijn cliënte bijna bij haar woning was, viel hij haar langs achteren aan. Die man probeerde haar handtas uit haar hand te rukken, maar zij liet zich niet zomaar doen.” De kranige dame verweerde zich enorm en liet niet los. D. sleurde haar over de grond en sloeg en schopte de vrouw tot hij haar handtas te pakken kreeg. Uiteindelijk nam hij de vlucht met zo’n 175 euro cash geld. Het bejaarde slachtoffer liep bij de drieste overval een hoofdwonde op en verschillende kneuzingen aan haar handen en armen. Ze woont volgens haar advocaat nog steeds thuis. “Mijn cliënte onderhoudt nog steeds zelf haar voortuin, maar heeft een schrik opgedaan. Als er een man alleen aankomt, vlucht ze meestal naar binnen.” Op basis van een foto die de zoon van een buurtbewoner nam, kon de politie Nicolas D. oppakken. “Hij zat in de woning van z’n vriendin verstopt achter een vuilnisbak in de keuken. In de keukenkast troffen we cocaïne aan. De drugs kocht hij wellicht met het geld van het slachtoffer.” Nicolas D. kwam niet opdagen voor zijn proces en werd veroordeeld tot twee jaar cel. Hij moet de vrouw ook ruim 2.600 euro schadevergoeding betalen. De beklaagde pleegde tijdens z’n jeugd al drie gelijkaardige feiten. Hij werd daarvoor zelfs geplaatst in de jeugdinstelling van Everberg, maar dat maakte blijkbaar niet veel indruk.