Tiendaags kunstenfestival AMOK krijgt tweede editie in 2020 Bart Huysentruyt

18 november 2019

15u46 0 Brugge Het tiendaagse kunstenfestival AMOK, dat in november 3.200 bezoekers op de been bracht, keert terug in 2020.

Kunstencentrum KAAP organiseerde voor het eerst AMOK, een tiendaagse rond muziek, woord en performance in de Brugse Stadsrepubliek. In nauwe samenwerking met lokale partners, waaronder De Republiek, werden er optredens, voorstellingen en babbels georganiseerd. “De eerste avond stond er een gratis concertmarathon op het programma, waar zo’n 1.000 muziekliefhebbers hun hartje konden ophalen, met 12 concerten op zes verschillende locaties”, zegt programmator Pieter Koten. Onder andere de Stadsschouwburg, de Sint-Jakobskerk, De Groenplaats, Hof Bladelin en de neogotische turnzaal van Howest werden ingezet als concertruimte. “AMOK mikt op avontuur en ontdekking, maar op een toegankelijke manier” zegt Koten. “Dat is het grootste onderscheid met andere festivals”. Er was ook ruimte voor jonge, Brugse collectieven. Zo kregen BLVRD magazine en IKE carte blanche en mochten ze hun eigen programma invullen.

Volgend jaar zal AMOK uitmonden in het tweejaarlijkse festival Jazz Brugge, in co-productie met het Concertgebouw. Kunstencentrum KAAP maakt opnieuw AMOK in de Brugse binnenstad van 6 tot 15 november 2020.