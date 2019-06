Tien stadsgebouwen krijgen slimme energiemeter Bart Huysentruyt

14u20 0 Brugge De stad Brugge gaat in zee met energiebedrijf Engie om tien stadsgebouwen te voorzien van een slimme energie- gas en watermeter.

“Om een correct beeld te krijgen van het energieverbruik van onze stadsgebouwen zijn de jaarlijkse afrekeningsfacturen onvoldoende”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Maandelijkse meetwaarden of afrekeningen bieden al een beter beeld van het verloop van het energieverbruik. Dagelijkse meetwaarden tot zelfs kwartuurwaarden vormen de ideale basis om ons energieverbruik goed te kunnen monitoren en sluipverbruik op te sporen.” Eandis biedt nu de mogelijkheid om dergelijke analyses uit te voeren. Op dit ogenblik zijn er nog geen slimme gas- of watermeters in de stadsgebouwen aanwezig. “De huidige, manuele, methode is dus zeer arbeidsintensief en kan foutieve gegevens opleveren. Met het nieuwe systeem kunnen we analyses uitvoeren en de vergelijking maken met gelijkaardige gebouwen. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons energie- en waterverbruik van zeer nabij op te volgen en slimme keuzes te maken om maximaal energie te besparen”, zegt Esquenet.

In deze eerste fase worden tien stadsgebouwen uitgerust met telegelezen meters op elektriciteit, gas en water. Het gaat om Hoofdbibliotheek De Biekorf, AC ’t Brugse Vrije, Stadhuis, Groeningemuseum, Dienst Ruimtelijke Ordening en Patrimoniumbeheer (Oostmeers), Het Entrepot, Basisschool Sint-Michiels (Sint-Michielslaan), Nijverheidsschool, Stedelijk Muziekconservatorium en Stadshallen (Belfort). De investeringskost bedraagt 51.029,69 euro.