Tien artsen van AZ Sint-Jan testen positief op COVID-19: “Niemand is er erg aan toe” Bart Huysentruyt

15 april 2020

19u04 6 Brugge 10 artsen en 68 medewerkers van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende testten de afgelopen weken positief op het coronavirus. Geen enkele onder hen is opgenomen in het ziekenhuis.

“Na vijf weken bewegingsbeperkende maatregelen stellen we vast dat het aantal COVID-positieve patiënten dat in ons ziekenhuis opgenomen wordt, stabiliseert of licht daalt”, zegt algemeen directeur Hans Rigauts. “In Brugge zijn 55 patiënten opgenomen, waarvan 19 op intensieve zorgen. Dat aantal is beheersbaar, maar het is zwaar voor onze medewerkers. Dat heb ik zelf ondervonden toen ik een paar uur meedraaide op de afdeling.”

AZ Sint-Jan test nieuwe maskers uit, met een 3D-geprinte klem. De KU Leuven volgt de werking van die maskers van nabij op in een studie. “De beschermingsschorten voor eenmalig gebruik zijn nagenoeg uitgeput, waardoor we ze hergebruiken na een procedure van ontsmetting", zegt Rigauts. “Ook de schorten van de woonzorgcentra worden hier ontsmet. Hiervoor werden speciale tenten geplaatst. Schorten worden na een eerste gebruik zeven dagen gestockeerd, daarna ontsmet en dan nog 24 uur gelucht.”