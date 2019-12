Thierry en Katrien nemen na 33 jaar afscheid van viersterrenhotel Prinsenhof: “We laten een topzaak achter” Bart Huysentruyt

04 december 2019

13u49 2 Brugge Het Brugse tophotel Prinsenhof in het hartje van de stad krijgt nieuwe eigenaars. Na 33 jaar neemt het koppel Thierry Lemahieu en Katrien Soenen afscheid van hun ‘kindje’, zoals ze het zelf noemen. Hotelgroep The Swan Hotel Collection, bekend van Dukes’ Palace, neemt de fakkel over. “We vonden het tijd om te stoppen”, zegt het koppel.

Hotel Prinsenhof klinkt uiteraard als een klok in Brugge. Weinig Brugse hotels die zoveel klasse en charme tegelijk uitstralen: Thierry en Katrien Lemahieu-Soenen hebben het gebouw in de Ontvangersstraat overgenomen in 1986. Dat deden ze samen met de ouders van Katrien. Zes jaar later zwaaide het koppel alleen de plak en werd het Prinsenhof vernieuwd en uitgebreid tot viersterrenhotel met 24 kamers. In die tijd was het al een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste hotel van Brugge. Van de vijfsterrenzaak Dukes’ Palace was immers nog geen sprake.

Prins van Denemarken

Heel veel bekend volk kwam er slapen. Onder meer Prins Henrik van Denemarken, de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe II, verbleef in het hotel. Het is een bezoek dat Thierry Lemahieu (54) steeds is bijgebleven. “Maar eigenlijk zijn al onze gasten speciaal”, zegt hij. “Er zitten mensen tussen die geregeld voor ons hotel kozen als ze in Brugge verbleven. Ook de Bruggelingen kwamen graag langs. Niet om te slapen, maar wel om te ontbijten. Dat was een van onze stokpaardjes.”

Hoogtepunt

Maar na 33 jaar heeft het koppel de sleutel doorgegeven aan The Swan Hotel Collection, de hotelgroep waartoe ook het naburige vijfsterrenhotel Dukes’ Palace behoort. “Dat is een trein die maar één keer voorbij komt, want onze kinderen zagen het niet zitten om de fakkel over te nemen”, oordeelt Thierry Lemahieu.“Na zo lang in het vak te zitten, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat we deze stap kunnen zetten op een professioneel hoogtepunt. Al was het geen gemakkelijke en voor ons ook een snelle beslissing. We zijn erg gehecht aan de zaak en het personeel. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een goede overnemer gevonden hebben waarmee mooie synergieën kunnen ontstaan.”

Niet meer in hotelwereld

The Swan Hotel Collection is trots met de nieuwe aanwinst. “We zijn verheugd en enthousiast om het hotel van Thierry en Katrien over te nemen”, zegt Pieter Degroote van The Swan Hotel Collection. “Net zoals bij hen staat ook bij ons kwaliteit, service en romantiek centraal. Niet toevallig behaalde het hotel vaak awards als klein tophotel.” Wat het koppel nu gaat doen, weten ze zelf nog niet. “De beslissing is nog zo vers. De overname is nog maar pas gebeurd. We moeten hier toch nog eens over nadenken. Het is tijd voor iets anders. Wat weten we nog niet, maar de kans is zeer reëel dat het niet in het Brugse hotelwezen zal zijn.” Nog dit: Thierry Lemahieu neemt logischerwijs ook afscheid als voorzitter van de vzw Hotels Brugge, de spreekbuis voor de hotelsector in de stad.