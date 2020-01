Theo Francken optimistisch over regering mét N-VA: “Paars-groen zou een ramp zijn” Bart Huysentruyt

18 januari 2020

22u17

Brugge

Theo Francken was vanavond in Brugge. Hij gaf er zijn eerste nieuwjaarsspeech op de receptie van N-VA Brugge. Francken kwam net van de onderhandelingstafel voor een nieuwe federale regering. Hij sprak zich uitgesproken uit over een deelname aan de regering. “Een paars-groene regering zie ik helemaal niet zitten. Een regering dus met N-VA én socialisten, met klemtoon op een sociaal beleid, strenger asiel- en migratiebeleid en een staatshervorming”, aldus Francken, die wel garanties eist. “We stappen niet zomaar in een regering, maar we willen wel.”

Nog dit: Francken vertelde dat hij recent - eindelijk - is ondervraagd in affaire-Kucam. Dat is het dossier met humanitaire visa, dat precies een jaar geleden aan het licht kwam.

Als vertrouwenspersoon van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bezorgde Kucam lijsten met namen aan het kabinet van mensen die in aanmerking konden komen voor een humanitair visum, allemaal oosterse Christenen uit Syrië. Uit een Pano-reportage bleek dat Kucam daar mogelijk geld voor heeft gevraagd.