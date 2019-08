Terre Bleue palmt vroeger pand van Van Pamel in Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

19u01 0 Brugge Het Belgische kledingmerk Terre Bleue neemt dit najaar intrek in het vroegere handelspand van bloemist Frederiek Van Pamel op de hoek van de Eiermarkt en de Geldmunstraat.

Het ruime pand staat al een tijdje leeg. Nadat Frederiek Van Pamel er zijn zaak verhuisde naar een eigen pand in de Ezelstraat, was er nog even een korte passage van decoratiezaak Flamand. Nu komt dus Terre Bleue naar deze locatie. Ze waren al actief in de Steenstraat, maar verhuizen dus naar een ruimer pand. Terre Bleue heeft 16 winkels in heel Vlaanderen. Het is de bedoeling om de winkel vanaf eind september aan te kleden, om wellicht in december open te gaan.