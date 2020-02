Terre Bleue opent winkel op Eiermarkt Bart Huysentruyt

06 februari 2020

18u35 0 Brugge Het Belgische kledingmerk Terre Bleue heeft intrek genomen in het vroegere handelspand van bloemist Frederiek Van Pamel op de hoek van de Eiermarkt en de Geldmunstraat.

Het ruime pand stond al een tijdje leeg. Nadat Frederiek Van Pamel er zijn zaak verhuisde naar een eigen pand in de Ezelstraat, was er nog even een korte passage van decoratiezaak Flamand. Nu komt dus Terre Bleue naar deze locatie. Ze waren al actief in de Steenstraat, maar verhuizen dus naar een ruimer pand. Terre Bleue heeft 16 winkels in heel Vlaanderen. De zaak wilde graag in december openen, maar dat is dus iets later geworden. Vanaf nu kan je er terecht voor dames- en herenkleding.