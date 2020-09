Tentoonstelling ‘Van Eyck in Bruges’ nogmaals verlengd Mathias Mariën

07 september 2020

15u32 2 Brugge Het schepencollege van Brugge beslist op vraag van schepen van Cultuur Nico Blontrock om de toptentoonstelling ‘Van Eyck in Bruges’, te bezichtigen in het Groeningemuseum, nogmaals te verlengen tot 8 november.

“Deze succesvolle tentoonstelling heeft te lijden gehad onder de coronacrisis, dat spreekt voor zich. Het Groeningemuseum sloot de deuren net na de opening van de expo, en momenteel is het aantal bezoekers dat gelijktijdig binnen kan nog steeds beperkt”, zegt Blontrock. “Om toch zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven deze hoogstaande tentoonstelling te bezoeken, verlengen we ze nu tot 8 november. Samen met de tentoonstelling ‘Memling Now’, die vanaf 1 oktober de deuren opent in het Sint-Janshospitaal, hebben we zo in onze Brugse twee absolute aanraders.”