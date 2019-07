Tentakel, het geheime wapen van Cactus: “Hiervoor offeren we met plezier onze tijd op” Brugse zelfstandigen bouwen attracties van hout en kunstgras Bart Huysentruyt

18u17 0 Brugge Dertig Brugse zelfstandigen en muziekliefhebbers zijn al dagen in de weer om aantrekkelijke nieuwe pleisterplekjes te creëren op het Brugse Cactusfestival. Dat doen ze sinds vier jaar onder de noemer ‘Tentakel’. De gesmaakte Skybar en de zitpiramide springen het meest in het oog. “Hier offeren we met plezier een deel van onze tijd voor op”, zegt Pieter Cordy.

Jazeker, de affiche van dit Cactusfestival ziet er met toppers als dEUS en Bloc Party uitstekend uit. En de weersvoorspellingen doen de festivalhonger stijgen. Maar zonder twijfel heeft ook de beleving op het festival de voorbije jaren een stevige upgrade gekregen. Herinnert u zich nog de plastic tafels en stoelen, helemaal in het hoekje van het Minnewaterpark, dicht bij de kleine bar? Geen zicht meer, anno 2019. En dus gingen de organisatoren van Cactus Music vier jaar geleden in zee met Tentakel. Dat is een collectief van Brugse zelfstandigen en muziekliefhebbers: van tuinaanleggers tot schrijnwerkers.

Schitterend zicht

“We hebben een paar ideeën op papier gezet en die voorgelegd aan de organisatie", zegt Pieter Cordy, in het dagelijks leven opvoeder. “We zijn begonnen met het wegnemen van die lelijke stoelen en tafels. Daar hebben we de ‘green wall’ geïnstalleerd, waar bezoekers op groene zitbanken kunnen plaatsnemen. Daarna is de zitpiramide er gekomen. En sinds drie jaar vormt ook de Skybar een essentieel onderdeel van het Cactusfestival. Vanuit de bar heb je een schitterend zicht op de festivalweide én het podium. De interesse neemt jaar na jaar toe en we proberen er ook elk jaar net iets anders van te maken. We bouwen op en breken af.”

We krijgen een budget van de organisatie en daarbinnen proberen we tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Niemand verdient hier een cent aan Pieter Thyvaert

Een schrijnwerker klopt de houten planken in elkaar, een tuinaanlegger is verantwoordelijk voor het kunstgras. En lokale schilders en kunstenaars geven kleurtjes. “We beschikken over een netwerk van zelfstandigen, die dit graag komen doen”, zegt Pieter Thyvaert van schrijnwerkersbedrijf Hammertime. “Het is een groep van dertig mensen, die hier een deel van de weinige vrije tijd voor opgeven. We krijgen een budget van de organisatie en daarbinnen proberen we tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Niemand verdient hier een cent aan.”

Dat de organisatie van Cactus over het werk van Tentakel tevreden is, mag blijken uit de extra verantwoordelijkheid die de vrijwilligers krijgen. Ook dit jaar is er weer een taak bijgekomen. “We mogen het nieuwe podium De Kiosk helemaal zelf inrichten", geeft Stijn Verhulst aan. “Dat is een heuse uitdaging, want het is een stukje park dat in het verleden enkel gebruikt werd voor de uitzending van een WK-wedstrijd van de Rode Duivels. We beginnen daar dus helemaal vanaf nul. Maar als de festivalgangers het resultaat zullen zien, hoop ik dat ze verrast en gecharmeerd zullen zijn. Wij zijn in elk geval heel blij.”

Eer

De Kiosk is een dansvloer en hangplek, die atmosfeer moet brengen. Muziek ligt in handen van de dj’s van It.Takes.Two en hun invités. Verwacht je onder meer aan afrobeats, bossa, funk en disco.

Organisator Patrick Keersebilck bevestigt het vertrouwen in Tentakel, een collectief dat volgens hem nog te weinig gekend is. “Dit doen ze alleen voor ons festival", glundert hij. “Ik vind dat een heuse eer, want ze zijn erg goed in wat ze doen. Ze werken hard en zijn creatief. Het Cactusfestival heeft dankzij Tentakel een nieuwe impuls gekregen. We zijn hen daar heel erg dankbaar voor.”