Telsysteem Passantenbrug is defect Bart Huysentruyt

10 juli 2019

14u04 0 Brugge De teller van de Passantenbrug nabij de Boeveriestraat in Brugge is defect. Het systeem hield al die tijd het aantal voorbijrijdende fietsers bij.

“De stadsdiensten en de fabrikant zijn op de hoogte", staat er te lezen op een bordje aan de brug. “Het aantal fietsers wordt momenteel nog altijd geregistreerd door telslangen. Deze gegevens gaan we later toevoegen op de teller. De herstelling gebeurt zo spoedig mogelijk." Veel fietsers, duizenden per dag, vinden het elektronische telbord wel leuk. Het houdt bij hoeveel fietsers er per dag passeren en ook hoeveel fietsers er al zijn langs geweest sinds de opening van de brug. Ze moeten dus nog even geduld hebben vooraleer het opnieuw werkt.