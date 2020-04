Televisiemaker lokt onbewust honderdtal mensen naar Brugse Markt: “Absoluut niet de bedoeling, blijf alstublieft thuis” Mathias Mariën

03 april 2020

16u10 4 Brugge De politie van Brugge roept op om niet naar de Markt af te zakken om er de zegeklok van de Halletoren te aanhoren. Donderdagavond kwamen een honderdtal mensen er samen - weliswaar verspreid over het plein. Ze werden geïnspireerd door een filmpje van programmamaker Wim Lybaert. “Het was goed bedoeld, maar dit kan absoluut niet de bedoeling zijn”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De stad Brugge besloot eind maart om de zegeklok van het belfort dagelijks te laten weerklinken. “Over het hele land tonen mensen op allerlei manieren hun dankbaarheid en steun aan al wie strijdt tegen het coronavirus”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Onze stad sluit daar graag bij aan. De zegeklok van het Belfort zal elke avond om 20 uur telkens vijf minuten luiden, om zo extra weerklank te geven aan het applaus dat al in vele Brugse straten spontaan weerklinkt.”

Programmamaker Wim Lybaert pikte daarop in en maakte daarover een filmpje voor Eén en via de sociale media van de televisiezender ging het al snel viraal. In de video maakt de televisiemaker heel wat reclame voor de zegeklok die op de Markt te horen is. Een uitzonderlijk gegeven, aangezien dat in normale omstandigheden enkel gebeurt tijdens speciale gebeurtenissen. Op camerabeelden zag de politie donderdagavond dat het effect niet uitbleef. Een honderdtal mensen verzamelde voor de Halletoren om het spektakel te aanhoren. Uiteindelijk ging een patrouille ter plaatse.

Niet de bedoeling

Bij de politie roepen ze de Bruggelingen nu op om vooral niet naar de Markt af te zakken. “Hoewel het filmpje goed bedoeld is en veel warme reacties teweeg bracht, vreesden we al meteen dat mensen massaal naar daar zouden trekken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Daarom nogmaals onze oproep: trek alstublieft niet met grote groepen naar één plaats.” De politie vergelijkt het met de applausmomenten voor de hulpverleners. “Ook daar is het niet de bedoeling dat er halve straatfeestjes worden gehouden. Samenkomen op de Markt is dat evenmin. Het is een prachtig gebaar, maar betuig jullie respect van thuis uit.”

Weekend

Met het warme weekend voor de deur, is de Brugse politie extra attent. “Hoe verleidelijk het ook is, we vragen de mensen om thuis of in hun tuin van de zon te genieten”, zegt de woordvoerster. “Ga gerust eens even wandelen of fietsen, maar houd voldoende afstand van passanten. We gaan extra controleren op het hele grondgebied op samenscholingen en verplaatsingen die écht niet kunnen. De meeste Bruggelingen zijn echt goed bezig, dat merken onze mensen op straat ook. Dus laten we dit nu nog even volhouden.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.