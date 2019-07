Tegelzaak Old Lily opent in Ezelstraat: “Veel vraag naar authentieke tegels in Brugge” Bart Huysentruyt

08 juli 2019

18u37 0 Brugge In de Ezelstraat 141, op de plaats waar vroeger een postzegelwinkel gevestigd was, opende zopas Old Lily. Dat is een zaak in authentieke tegels.

Een opvallend product, waar Bruggelingen Kevin Vansever (33) en Sharon Vandenbussche (30) alles over weten. “We zijn enorm gepassioneerd als we praten over tegels”, lacht Sharon, die samen met haar man al een vloerdersbedrijf heeft. “We merken dat er heel veel vraag is naar authentieke tegels, zeker in Brugge waar mensen oude gebouw restaureren en opknappen. Vaak willen ze dan dezelfde authentieke tegel terugplaatsen. Via onze winkel kan dat ook. We maken de oude tegels nog altijd met handenarbeid.” Nostalgie is het juiste woord als je de zaak binnenstapt: elke tegel heeft een eigen verhaal. Bij Old Lily vind je een ruim assortiment aan handgemaakte cementtegels, zelliges en tegelproducten. De zaak is elke dag geopend van 9 tot 17 uur, of op afspraak. Op woensdag en zondag is Old Lily gesloten.