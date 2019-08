TeamJacques zoekt castleden voor ‘Blinker, de musical’ Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

21u11 0 Brugge De Brugse vereniging TeamJacques vzw brengt in 2020 een nieuwe productie op de planken. Dan spelen ze de musicalversie van ‘Blinker’, het boek van Marc de Bel.

De musical vertelt het verhaal van Blinker van Steen die samen met zijn vriendinnetje Nelle en goede vriend Mats opzoek gaat naar het verdwenen juweel van de barones. Het avontuurlijke scenario en liedteksten werden grondig herwerkt door Jonas Jacques. De Blinkende muziek van Rory Six worden voorzien van nieuwe arrangementen en samenzang. De regie van dit project is verzorgd door Tom Durie en de choreografe is Soo Mee Beyers.

Voor dit project is het team opzoek naar een enthousiaste cast om de rollen van Blinker, Mats, Nelle en anderen te vertolken. De audities voor deze musical vinden plaats op 25, 26, 27 oktober en 1, 2 en 3 november. Een goede motivatie en beschikbaarheid is de enige vereiste om deel te nemen aan de audities. Inschrijven via www.teamjacques.be.