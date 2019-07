Te weinig evenementen in de zomer in Brugge? PVDD heeft een idee Bart Huysentruyt

19 juli 2019

13u40 1 Brugge Als het van raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) afhangt, dan moet Brugge zo snel mogelijk een operafestival organiseren in het centrum. “De oproep naar meer evenementen vind ik terecht. Dit kan volk lokken.”

Van Den Driessche laat het ballonnetje niet zomaar op. “Tijdens de 11 juli-viering was operazanger Thomas Blondelle uit Brugge één van onze centrale gasten. Hij behaalde de tweede prijs Koningin Elisabethwedstrijd 2011 en treedt op in de grootste cultuurtempels in de wereld. Ook na de jongste Guldensporenviering van vorige week toonde hij zich zeer enthousiast om in Brugge voor een groot publiek te mogen optreden. De vermaarde Brugse bariton en musicalacteur Hans Peter Janssens zouden we ook kunnen vragen. Ik ben ervan overtuigd dat zij en andere toppers hun grote artistieke vaardigheden aan het brede publiek willen tonen. Ik hoop dat het stadsbestuur dit voorstel wil bekijken en de mogelijkheden ervan onderzoekt.”

Als locatie heeft Van Den Driessche de Burg of de Markt op het oog. “Een operafestival in openlucht en binnen een uniek Brugs decor zou een prachtig evenement zijn, met grote aantrekkingskracht en uitstraling. Het concept van populaire opera bestaat in veel andere historische steden. Met een stevige Brugse inbreng kan dit een absolute meerwaarde betekenen voor onze stad. Daarnaast wordt het Cactusfestival elk jaar beter. Ook andere openluchtfestivals, van Moods en Airbag tot Burgrock, brengen knappe artiesten naar onze stad. Vermoedelijk zal er nood zijn aan sponsoring. Maar ik geloof dat dit aanbod in onze stad echt wel commerciële partners kan inspireren. Bedoeling moet zijn de zalige belevenis die opera is aan iedereen aan te bieden. Daarom zouden ook de toegangsprijzen laag moeten worden gehouden.”

Horeca Brugge reageert al voorzichtig positief. “Als je ziet wat de zomerse optredens van André Rieu in het Nederlandse Maastricht aan volk op de been brengen, dan weet je dat hier letterlijk en figuurlijk muziek in zit", zegt voorzitter Sandra Timmerman. “Ik ben het zelf met eigen ogen gaan bekijken en ik heb er minstens dertig Bruggelingen ontmoet. Dit soort initiatieven brengt volk naar de stad.”