Té veel volk op Brugse Vesten, dus grijpt politie in: fietsers moeten deels ander traject volgen én extra patrouilles Mathias Mariën

10 april 2020

16u43 0 Brugge De politie van Brugge gaat komend weekend streng controleren op samenscholingen op de Vesten. De voorbije dagen kwam er steeds meer volk samen en met het warm paasweekend voor de deur, vreest de politie nóg meer volk. “Het is bij momenten simpelweg té druk. Daarom zullen fietsers ook op bepaalde trajecten de Vesten moeten verlaten”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Het is bij momenten koppen tellen op de Brugse Vesten. Wandelaars, fietsers, sporters, het uitlaten van de hond ... Plots lijkt iedereen de plek te hebben herontdekt. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet eerder al verstaan dat het moeilijk controleren is wie er wel of niet mag zijn, omdat er nu eenmaal veel mensen in de buurt van de Vesten wonen. Toch zullen de controles, die er wel al waren, nog opgedreven worden. Dit zonnige paasweekend zal er zelf extra streng gecontroleerd worden en zet de politie extra fietspatrouilles in.

Fietsers ander traject

Met het aanhoudende mooie lenteweer gaan steeds meer mensen wandelen, lopen en fietsen. “Logisch, maar op de Brugse Vesten is het bij momenten echt té druk. Met het goede weer dat wordt voorspeld, vrezen we dat er nog extra volk zou willen afzakken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Daarom zullen fietsers vanaf dit weekend op bepaalde trajecten de Vesten moeten verlaten en het fietspad verderop nemen. De verkeersborden zijn aangepast en afsluitingen zijn geplaatst om de paden voor voetgangers te beschermen. Ook het knooppunt aan de Katelijnepoort wordt aangepakt én de Conzetbrug wordt tijdelijk opgehaald. Daar moet je dus even een omweg maken", aldus de woordvoerster. De politie zal ook tekstkarren inzetten om iedereen te wijzen op de maatregelen. De politie benadrukt dat het in geen geval om een pestmaatregel gaat.

Boetes?

De politie had de vele bezoekers op de Vesten zelf al opgemerkt, maar kreeg er ook heel wat meldingen van. De maatregel betekent evenwel niet dat je als buurtbewoner niet meer op de Vesten mag wandelen of sporten. “Genieten van de zon al liggend in het gras of er aperitieven, is voor de duidelijkheid niet toegestaan", aldus Lien Depoorter. De patrouilles zullen de hele dag en avond controleren en wie écht niet wil luisteren, riskeert meteen een boete. “Het is in ieders belang dat we de maatregelen naleven”, benadrukt de politie. Wie de komende dagen van plan was om het verboden uitstapje naar zee in te ruilen voor een dagje aan de Vesten en niet in de buurt woont, blijft dus maar beter thuis.