Te veel toeristen: Brugge gaat Amsterdam achterna en maakt géén reclame meer voor dagjestoeristen in andere steden Mathias Mariën

10 juni 2019

11u36 4 Brugge Het Brugs stadsbestuur zal géén reclame meer maken voor Brugge in hotels in andere grootsteden in ons land. Die beslissing werd genomen om de toestroom aan buitenlandse dagjestoeristen in te perken. Ook met het havenbestuur zijn afspraken gemaakt om maximaal twee cruiseschepen op hetzelfde moment te laten aanmeren.

Het was schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) die zondagmiddag te gast was in ‘De Zevende Dag’ naar aanleiding van de Nederlandse dienst Toerisme die geen promotie meer maakt voor Amsterdam omdat er té veel toeristen zijn. De situatie werd vergeleken met Brugge. De schepen verklaarde dat er momenteel meer dan voldoende toeristen zijn die richting Brugge afzakken. “Het merendeel daarvan zijn dagjestoeristen. Natuurlijk moeten we niet vragen om niét te komen of zeggen dat het hier te druk is. Maar extra reclame maken voor Brugge moeten we op dit moment niet doen”, aldus Pierins. De stad heeft volgens hem al meer dan voldoende bekendheid en ook online is heel wat terug te vinden.

8,3 miljoen

De cijfers bewijzen alvast dat er aan toeristen geen gebrek is in de Breydelstad. In 2018 kwamen er maar liefst 8,3 miljoen afgezakt. Eén van de maatregelen is nu om géén extra reclame meer te maken voor buitenlandse toeristen in hotels in bijvoorbeeld Brussel of Gent. Ook met het havenbestuur zijn afspraken gemaakt om maximaal twee cruiseschepen tegelijk te laten aanmeren, terwijl er dat in praktijk makkelijk vier of vijf kunnen zijn. In het verleden liet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) al noteren dat de stad op z’n hoede is voor de eventuele nadelen van zoveel toerisme. Ook de toename van het aantal winkeltjes die zich specifiek op toeristen mikken, wordt in de gaten gehouden zodat er niet té veel bijkomen. Zo willen ze de charme in de binnenstad behouden. Al valt dat moeilijk tegen te houden en kan het stadsbestuur op dit moment simpelweg niet ingrijpen. Het is wachten op de volgende regering om daar eventueel verandering in te brengen. Voor de duidelijkheid: dagjestoeristen zijn en blijven wel meer dan welkom in Brugge en het stadsbestuur beseft ook hun belang. Al willen ze in de stad meer en meer inzetten op verblijfstoerisme en meerwaardezoekers die naar events, congressen of musea komen. Dagjestoeristen worden dan weer zoveel mogelijk richting ‘Gouden Driehoek’ - Minnewaterpark, OLV-kerk en Burg - gelokt om te vermijden dat alle stadsdelen met de drukte te maken krijgen.