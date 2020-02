Te laat of zelfs niet opgedaagd als bijzitter bij verkiezingen? Dat is dan 600 euro boete Siebe De Voogt

20 februari 2020

13u39 0 Brugge In de Brugse rechtbank hebben 80 bijzitters donderdagmorgen geldboetes tot 600 euro gekregen, omdat ze bij de verkiezingen vorig jaar niet of te laat opdaagden in de stemlokalen. Een 28-jarige man uit Zedelgem werd wel vrijgesproken, omdat hij volgens de rechter door de voorzitter van het bureau naar huis werd gestuurd.

Wie als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter niet of te laat kwam opdagen in de kieslokalen voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei, kreeg initieel een minnelijke schikking van 150 of 250 euro toegestuurd. Personen die niet betaalden, werden door het parket voor de correctionele rechtbank gebracht. Donderdagmorgen legde de rechter 80 afwezige bijzitters een geldboete op. Voor zij die helemaal niet kwamen opdagen in het kiesbureau bedroeg die 600 euro. Mensen die na 7 uur, en dus te laat, arriveerden, kregen 400 euro boete opgelegd.

De bijzitters kwamen van overal uit de regio. Zo werden 16 mensen uit Blankenberge, 24 Bruggelingen en 16 Oostendenaars veroordeeld. Onder de beklaagden zaten ook bijzitters uit Oostkamp, Jabbeke, Kortemark, Middelkerke, Torhout, Bredene, Zedelgem, Oudenburg, Ichtegem, De Haan en Tielt. Een 28-jarige Zedelgemnaar werd vrijgesproken. Hij kwam de dag van de verkiezingen wel degelijk opdagen in het kiesbureau, maar had zijn identiteitskaart niet mee. De voorzitter stuurde hem terug naar huis en dus oordeelde de rechter dat de twintiger geen schuld trof. Ook een 37-jarige man uit De Haan werd niet veroordeeld. De rechtbank verklaarde de strafvordering tegen de man vervallen, omdat hij alsnog zijn minnelijke schikking had betaald.