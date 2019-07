Te Gekke Wandeling rond Onzelievevrouw-ziekenhuis Bart Huysentruyt

04 juli 2019

09u32 0 Brugge De Brugse Mettenwandelclub organiseert op 6 juli haar jaarlijkse Breydel en De Coninck wandeltocht in het kader van de 11 juliviering.

Dit jaar werd de wandeltocht omgedoopt tot een Te Gekke Wandeling. Ze staat namelijk in het teken van geestelijke gezondheid. “Over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen in België ermee te maken krijgt”, zegt Aagje Merlevede, voorzitter van de Brugse Mettenwandelclub en medewerker van het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge. “Rond geestelijke gezondheid hangt nog steeds ten onrechte een taboesfeer. We willen af van dit stigma. Geestelijke gezondheid is belangrijk en psychische kwetsbaarheid is al lang niet meer iets van achter de muren van instellingen. Iedereen in de samenleving heeft vroeg of laat zelf of in zijn naaste omgeving te maken met psychische kwetsbaarheid en het is geen schande om beroep te doen op hulp.”

De Te Gekke wandeling wil de perceptie op geestelijke gezondheid veranderen. Het traject van de wandeling loopt daarom over de campus van Onzelievevrouw en houdt een stop in de cafetaria van het ziekenhuis. Er is ook een aparte korte wandeling voorzien van 3 kilometer op en rond de campus. Start tussen 8 en 15 uur aan het VTI in Sint-Andries.