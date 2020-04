Taskforce moet Brugge erbovenop helpen na de coronacrisis: “De stadsfinanciën zijn gezond, dat zal iedereen ten goede komen” Bart Huysentruyt

15 april 2020

13u42 0 Brugge Een Taskforce bereidt maatregelen voor om de hardst getroffen sectoren in Brugge erbovenop te helpen na deze coronacrisis. De stad richt zich vooral op het toerisme en de handel. Corona kostte de stad al 14 miljoen euro. “Er gaan promotiecampagnes komen, belastingen kwijtgescholden worden, maar geen investeringen schrappen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De dienst Financiën richtte de Taskforce op. Daarin zitten ambtenaren die berekenen welke sectoren het hardst afzien van de coronamaatregelen. In Brugge zijn dat duidelijk alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, maar ook horeca en handel. De coronacrisis kostte de stad nu al veertien miljoen euro, door het verlies van inkomsten van parkeergelden, boottochten, horeca en belastingen. “Een geluk bij een ongeluk: onze stadsfinanciën zijn gezond", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas, want per maand dat er geen toeristen komen, verliezen we minstens twee miljoen euro.”

Blik op toeristen uit eigen land

Van lokale economie tot toerisme: elk departement van de stad bekijkt nu hoeveel geld er nodig is om de getroffen sectoren snel een duw in de rug te geven. “Vergeet niet dat de overheid, zowel federaal als Vlaams, al grote inspanningen doet", zegt Van Volcem. “Veel handelaars zijn daar toch even van geholpen. Ook de banken doen mee en geven uitstel van betaling. De Vlaamse overheid trekt 200 miljoen euro uit voor het toerisme. Een deel van dat geld gaat ook naar Brugge.” Het toerisme is het grootste slachtoffer in Brugge. Er varen geen bootjes, er rijden geen koetsen, musea blijven gesloten en er wordt geen geld besteed in winkels en horeca. “De vraag is hoe lang er geen toeristen in Brugge zullen mogen komen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Onze toeristische dienst werkt nu al aan een plan om vooral Belgen en mensen uit regio’s als Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland in de toekomst naar Brugge te krijgen. We gaan het in eerste instantie van die markten moeten hebben. Met de hotels en bed&breakfasts zitten we nog rond de tafel. We raden hen aan om met promotiepakketten te werken. Ik zeg maar wat: drie nachten in Brugge verblijven en een etentje in een sterrenzaak als cadeau. We zullen iéts moeten doen.”

Geen terrastaks

Centrummanager Ilse Snick krijgt de opdracht om haar plannen versneld uit te voeren. Dat wil zeggen: de handel in de stad zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen. Campagnes die de lokale handelaars en horeca promoten zullen daarbij allicht centraal staan. De stad besliste al om de terrastaks tijdelijk (?) op te schorten. Zo krijgt de horeca wat ademruimte. “Een aantal fiscale maatregelen dringt zich op”, beseft burgemeester De fauw. “Vrijstellingen moeten de meest getroffen sectoren er mee bovenop helpen. De Taskforce zal nu bekijken hoeveel marge er is om dat allemaal te kunnen betalen.”

“Geen investeringen schrappen”

Het zal de stad ongetwijfeld een stevige stuiver kosten. Brugge was van plan om de komende jaren 300 miljoen euro te investeren. Kan dat nog allemaal lukken? “Het is niet de bedoeling om investeringen uit te stellen", zegt Mercedes Van Volcem. “Door te investeren doen we de economie herleven. De coronacrisis leert ons in elk geval dat we meer dan ooit de kar trekken van onze ondernemers.” Dat er vertragingen optreden, is volgens Van Volcem maar normaal. “Een aantal werven ligt stil. Ik denk aan de Katelijnestraat, de bouw van het Beurs- en Congresgebouw en de start van de uitbreiding van de ondergrondse parking ‘t Zand. Maar we zullen alles blijven uitvoeren. Er wordt niks geschrapt.”

Gedetailleerde maatregelen die de stad zal nemen, mogen ten vroegste volgende week worden verwacht. Dan zal de Taskforce haar hele plan klaar hebben.