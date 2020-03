Taptoe Brugge in juli gaat niet door: “De voorbereidingen zijn onmogelijk” Bart Huysentruyt

30 maart 2020

17u17 0 Brugge De evenementen in Vlaanderen vallen als vliegen door de coronamaatregelen. Het muziekfestival Taptoe Brugge, gepland op zaterdag 4 juli, gaat niet door. “De voorbereidingen verliepen zo stroef dat we niet kunnen organiseren”, zegt Piet De Langhe van organisatie Fedekam West.

“Er liepen verschillende opties op buitenlandse groepen zodat we in de komende weken een definitieve programmakeuze konden maken. Deze opties werden stelselmatig geannuleerd door de groepen zelf", vertelt De Langhe. “De groepen die al onder contract lagen, lieten ons weten dat ze in de onmogelijkheid waren zich degelijk voor te bereiden op onze Taptoe. Het gaat onder meer over groepen die uit Italië of het Verenigd Koninkrijk zouden komen. Ook de voorverkoop, die normaal in april start, zou onzeker zijn. Een volledige online verkoop is voor ons event geen optie.”

De 33ste editie in het centrum van Brugge gaat dus niet door. “De groepen die we voor dit jaar contracteerden zullen er volgend jaar bij zijn en daarbovenop zullen ze aangevuld worden met enkele uitzonderlijke optredens uit het buitenland”, belooft Piet De Langhe. “De mensen die de editie van 2019 nog eens willen herbeleven kunnen op YouTube naar Taptoe Brugge 2019 surfen en daar de volledige editie bekijken.”