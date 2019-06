Tangoliefhebbers openen eigen bar in Oud Sint-Jan Bart Huysentruyt

26 juni 2019

14u49 0 Brugge Negen Brugse tangoliefhebbers openen tijdens de eerste week van juli hun eigen tangobar Barrio de Tango in Oud Sint-Jan.

Ze palmen daarvoor permanent de Bach-zaal in. In Barrio de Tango kan je iets drinken, maar ook tango dansen. Davy Spriet is één van de initiatiefnemers: “We willen onze passie voor tango met heel Brugge delen”, zegt hij. “Er zijn al wat verenigingen actief rond deze Zuid-Amerikaanse dans. Die verenigen we hier, met een eigen thuishaven in een heel huiselijke sfeer.” De initiatiefnemers waren al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie en kwamen uiteindelijk bij Oud Sint-Jan uit. “Een ideale locatie, want in de drukke ‘Brugse driehoek’ en niet ver van het station. Bovendien hebben we hier een grote parking bij de deur.” De bar zal deze zomer geopend zijn op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19 uur. Vanaf september breiden die openingsdagen en -uren nog uit. “Iedereen is welkom”, stipt Spriet aan. “Bij mooi weer gaan we buiten dansen en we houden ook lessen en workshops.”