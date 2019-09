Tafelschuimster wéér voor de rechter: “Vinden dat het Openbaar Ministerie verkeerd bezig is” Mathias Mariën

12 september 2019

10u42 3 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. moest zich donderdagochtend opnieuw verantwoorden in de rechtbank van Brugge. Deze keer omdat ze in een Chinees restaurant in Knokke tafelde en achteraf weigerde te betalen.

De feiten dateren van mei dit jaar. Haar advocaat vroeg aan de rechtbank de vrijspraak omdat zijn cliënt volgens hem schuldonbekwaam is. “Bovendien vind ik dat het Openbaar Ministerie verkeerd bezig is. De strafmaat is torenhoog. Ondertussen heeft ze al 7 of 8 jaar celstraf opgebouwd.” Tijdens de zitting verklaarde haar advocaat dat de zus van de tafelschuimster een uitgebreide brief heeft gestuurd waarin het moeilijke verleden van de vrouw wordt beschreven. Ook het OCMW van Oostende maakte een brief op waarin ze verklaren dat de vrouw in het verleden psychoses heeft gehad. Al stelden ze meteen duidelijk dat ze geen arts zijn en dus niet kunnen oordelen. De rechter besloot de zaak uit te stellen tot 9 januari. Tegen die tijd moet er een verslag klaar zijn van een dokter die W. zal onderzoeken.