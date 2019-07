Tachtiger organiseert strafste Beeldenroute van Vlaanderen: “Hoop dat mijn kinderen het later voortdoen” Gratien Dendooven (80) lokt jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers naar Lissewege Bart Huysentruyt

02 juli 2019

15u18 0 Brugge Net tachtig geworden, maar Gratien Dendooven organiseert vanaf vrijdag weer met volle enthousiasme de 25ste Beeldenroute. Met 35.000 bezoekers, gespreid over tien weken, is het één van de meest succesvolle beeldenroutes in Vlaanderen. “En ik verdien er geen cent aan”, zegt Dendooven.

De Beeldenroute van Lissewege is na 25 jaar een begrip geworden. Niet alleen in Brugge en de wijde omgeving: van overal komen ze kijken naar beeldhouwwerken van topkunstenaars op straat. En dat er na al die jaren geen sleet zit op de formule mag blijken uit het record aantal beelden. Maar liefst 350 kunstwerken kan je bewonderen in de tuin van Hof ter Doest, aan de kerk, op het marktplein, langs het Lisseweegs Vaartje en in de tuin van de pastorie. “Vrij uniek aan deze beeldenroute is dat je alles perfect te voet kan bewonderen”, zegt Gratien Dendooven (80). “Ik denk dat het ook de reden is waarom we blijven bestaan. We hebben bovendien een heel goede naam bij de kunstenaars, die graag terugkeren.”

Dit jaar zie je de werken van 121 ‘makers’. Er zitten vijftien nieuwe namen tussen. “Ik kies ze allemaal zelf", zegt Gratien. “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik er wel iets van ken. De kunstenaars zijn Belgen, maar ook Fransen, Nederlanders en Luxemburgers. Het is een familiale expo. Ik laat geen al te blote kunstwerken toe. Een ruim publiek moet ervan kunnen genieten.”

En dat publiek is al jaren trouw op post. Naar schatting zo'n 35.000 mensen komen jaarlijks een kijkje nemen. Dat betekent zoveel als een Bloedprocessie in Brugge, uiteraard gespreid over een aantal weken. “Vooral de feedback van de kunstenaars interesseert me", zegt Gratien Dendooven. “Dat ze elk jaar opnieuw staan te popelen om terug te keren, zegt genoeg. Ze verkopen hier ook kunstwerken. Op andere evenementen moeten ze vaak een deel van die inkomsten aan de organisator geven. Hier gebeurt dat niet. Ik verdien er geen cent aan. Hooguit een pint (lacht).”

Eerder deze week overleed Roland Hurtecant, de Brugse avonturier van tachtig. De dood van zijn leeftijdsgenoot doet Gratien Dendooven toch al eens nadenken over de toekomst van zijn evenement. “Eigenlijk ben ik er niet mee bezig, want ik wil hiermee doordoen tot het echt niet meer gaat. Er zijn geen signalen dat het niet meer zou gaan, dus doe ik naarstig voort. Ik krijg bovendien heel veel steun van mijn vrouw Angèle Quintens, die het computerwerk voor haar rekening neemt.”

Maar wat als het toch niet meer gaat? “Dan hoop ik dat het evenement in de schoot van de familie kan blijven duren", zegt hij. De familie Dendooven is erg geëngageerd in de regio. Ze baten onder meer Hof ter Doest, restaurant Vijfwege en Njord in Zeebrugge uit. “Ik heb vier dochters. Ik hoop stilletjes dat zij deze traditie later verderzetten.”

De Beeldenroute start op vrijdag 5 juli en loopt tot 22 september.