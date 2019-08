Syntra West trekt 7 miljoen euro uit: nieuw onthaalgebouw al open, in najaar ook innovatie- en kenniscentrum Siebe De Voogt

13 augustus 2019

19u37 0 Brugge Het opleidingscentrum Syntra West Brugge heeft in de Spoorwegstraat zijn nieuwe onthaalgebouw geopend. In het najaar volgt 200 meter verderop nog de opening van het nieuwe innovatie- en kenniscentrum. De totale kostprijs bedraagt 7 miljoen euro.

Syntra West Brugge plande de voorbije jaren meerdere investeringen. Doel is niet alleen de capaciteit van de site vergroten, maar ook blijven innoveren. Na de zomer van 2017 startten langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels de werken voor het nieuwe onthaalgebouw. Net voor de zomervakantie werd het pand opgeleverd. “Het vormt de schakel tussen twee gebouwen met ongelijke verdiepingen”, zegt algemeen directeur Johan De Neve. “De toegang voor mensen met een beperking wordt op die manier vergemakkelijkt, maar ook rollend materiaal kan zo makkelijker worden binnengebracht.”

Opvallen tussen groen

Het onthaalgebouw is een ‘circulatiezone’, die grotendeels bestaat uit trappen, een schuine helling en lift. De ruimte zal ook worden gebruikt als netwerkplaats. “Medewerkers en cursisten kunnen zich binnen het geheel van gebouwen bewegen zonder dat ze daarvoor naar buiten moeten”, vertelt De Neve. “Onze onthaalbalie is voortaan vlot bereikbaar én herkenbaar vanaf de Spoorwegstraat voor voetgangers en vanaf het openbaar vervoer. De gevel is immers grotendeels uitgewerkt in wit aluminium om op te vallen tussen al het groen in de omgeving.”

Cafetaria en klassen

Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw komt de nieuwe cafetaria Levels. Op de eerste verdieping worden lokalen ingericht. “Het huidige onthaalgebouw, dat dateert van 1960, wordt na de zomervakantie gemoderniseerd. Er zal daarbij ook plaats gemaakt worden om lessen aan te bieden.”

Infodagen

Syntra West investeerde 3,5 miljoen euro in het nieuwe onthaalgebouw. Datzelfde bedrag werd nóg eens op tafel gelegd om 200 meter verderop een nieuw innovatie- en kenniscentrum te openen. Dat tweede pand zou eind november moeten opengaan en bevat drie bouwlagen met een oppervlakte van 2.200 vierkante meter. “De twee nieuwe gebouwen bevestigen onze reputatie als innovatief en constructief kennis- en expertisecentrum.”

Het grote publiek kan op 24 en 26 augustus tijdens de infodagen van Syntra West kennis maken met het nieuwe onthaalgebouw.