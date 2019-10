Supporters PSG trekken naar Raad van State tegen maatregelen Brugs stadsbestuur Mathias Mariën

18 oktober 2019

20u25 10 Brugge Supporters van Paris-Saint-German zullen maandag voor de Raad van State het besluit met veiligheidsmaatregelen van het Brugse stadsbestuur naar aanleiding van Champions League-duel tussen Club Brugge en PSG aanvechten. De maatregelen voor de match van dinsdagavond zijn te streng, zegt hun advocaat, meester Maxime Chomé. Er geldt onder meer een optochtverbod voor de ‘ultra’s’.

Brugs burgemeester Dirk De fauw besliste de maatregelen op 27 september. Uiteindelijk werden ze op 15 oktober overgemaakt aan de veiligheidscel van PSG.

“De supporters zijn verplicht om met de bus tot aan het stadion te komen, en om er meteen na het einde van de match te vertrekken naar Parijs. Ze kunnen niet met het eigen voertuig naar Brugge of de stad bezoeken. Bovendien kan enkel wie een ticket heeft de verplaatsing maken. Er is dus geen sprake van om de match er op café te gaan bekijken”, dixit meester Chomé.

De raadsman zal de zaak maandag bepleiten bij de Raad van State. Hij zal er argumenteren dat de burgemeester niet bevoegd is voor dergelijke maatregelen. Dat kan volgens Chomé enkel in noodgevallen, terwijl de UEFA de match al aankondigde eind augustus met de loting van het kampioenenbal. Indien er een risico op samenscholing en rellen zou zijn, is dat voor de raadsman niet aangetoond. En moest dat wel het geval zijn, was het aan de gemeenteraad om die beslissing te nemen, klinkt het nog.

De advocaat besluit dat burgemeester De fauw niet zonder meer de maatregelen kan opleggen. Hij moet een concreet gevaar voor de openbare orde aantonen, dixit Chomé. Ook hekelt hij dat de beslissing niet proportioneel is ten opzichte van de fundamentele vrijheden. En wijst op discriminatie, omdat er voor de supporters van het Turkse Galatasaray minder strenge maatregelen waren bij de voorgaande thuismatch in de Champions League.