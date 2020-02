Supporters Manchester United krijgen groen licht voor optocht door centrum richting Jan Breydel Mathias Mariën

18 februari 2020

13u25 10 Brugge De Brugse politie en het stadsbestuur hebben het licht op groen gezet voor een optocht van Manchester United-fans door het stadscentrum.

Er worden donderdag voor de wedstrijd tegen Club Brugge zo’n 1.470 Britse supporters verwacht. De politie heeft het nu zo gepland dat de fans met tekstkarren naar de Markt worden geleid, waar om 16.30 uur verzameld wordt. Nadien gaat het onder begeleiding richting Jan Breydelstadion. Hoeveel fans effectief zullen deelnemen aan de optocht, is volgens de politie vooraf moeilijk te voorspellen. Supporters kunnen zich namelijk ook op eigen houtje naar het stadion bewegen en ondertussen is ook duidelijk geworden dat heel wat Britten er een meerdaagse in Brugge van maken, waardoor het onvoorspelbaar is om in te schatten of ze al dan niet mee verzamelen op de Markt. De politie heeft sowieso heel wat extra maatregelen getroffen om te vermijden dat het tot confrontaties komt tussen beide supportersgroepen, zoals in 2015 het geval was.