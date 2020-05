Supermarktdief wordt vrijgelaten door raadkamer op voorwaarde dat z'n vrouw voortaan de boodschappen doet Siebe De Voogt

26 mei 2020

12u20 0 Brugge Een 43-jarige Bruggeling is door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond Een 43-jarige Bruggeling is door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond verschillende winkeldiefstallen in de regio. Om te voorkomen dat Gunther V. nieuwe feiten pleegt, moet z’n vrouw voortaan de boodschappen doen.

Gunther V. is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg al eens 8 jaar cel voor een gewapende overval en werd eind 2017 veroordeeld voor een wilde achtervolging op de E40, waarbij hij z'n 2-jarig dochtertje inzette als levend schild. Ook winkeldiefstallen pleegde de man aan de lopende band. Begin februari werd hij een laatste keer veroordeeld. Hij kreeg toen 1 jaar cel voor tal van vuilniszakkendiefstallen in filialen van Colruyt. Het bracht hem niet tot beter inzicht. Nadat V. bij een nieuwe diefstal in horecagroothandel ZB Centrale in Sint-Pieters de enkel brak van een medewerker, werd de man aangehouden.

Dinsdagmorgen verscheen hij opnieuw voor de raadkamer in Brugge. Die liet de Bruggeling vrij onder strikte voorwaarden. “Mijn cliënt mag onder meer niet zelf meer gaan winkelen”, vertelde zijn advocaat Mathieu Langerock na afloop. “Zijn vrouw moet voortaan de boodschappen doen.” Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen de vrijlating van de man. In dat geval verschijnt hij binnen twee weken voor de KI in Gent.