Superbolides verzamelen op ‘t Zand voor het goede doel Mathias Mariën

14 juli 2019

17u24 7 Brugge Op ’t Zand in Brugge hebben zondagochtend een twintigtal superbolides verzameld.

Superbolides zijn auto’s met minstens 300 pk of meer onder de motorkap. ’t Zand was de vertrekplaats van een toeristische rondrit in en om het Brugse ommeland. Om 17 uur waren de wagens opnieuw te bewonderen op de parking van het station ter hoogte van de balkonrotonde. De exclusieve wagens konden op heel wat belangstelling rekenen. De opbrengst van de rondrit wordt aan een goed doel geschonken.