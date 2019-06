Succesvol Feest in 't Park trekt Brugse zomer op gang met 10.000 bezoekers: “Festival blijft belangrijk uithangbord voor Brugse organisaties” Timmy Van Assche

30 juni 2019

00u42 0 Brugge De dertigste editie van het mondiaal festival in het Minnewaterpark was een schot in de roos. De zowat tienduizend bezoekers genoten met volle teugen van lekker eten en sterke optredens. “Ondanks concurrentie van festivals als Rock Werchter en Couleur Café wisten we heel wat bezoekers te lokken”, zegt coördinator Liselotte David. “Het festival blijft een belangrijk uithangbord voor Brugse Noord-Zuidorganisaties.”

30 jaar geleden was Feest in ’t Park een kleinschalig initiatief van de toenmalige Derde Wereldraad om de vele Brugse Noord-Zuidorganisaties een gezicht te geven in de stad. Nu staat het event symbool voor het startschot van de Brugse zomer en lokt het duizenden bezoekers van overal naar het Minnewaterpark. De organisatoren stelden alles in het werk om van deze jubileumeditie iets speciaal te maken. Zo werd er een wellnessdorp ingericht waar festivalgangers zich konden laten soigneren bij een barbier of Afrikaanse kapster, genieten van een deugddoende massage of verkwikkend voetenbad. Door het erg warme weer werden in het voetenbad ballonnen met ijs gestopt. En wie nog niet genoeg afkoeling kon vinden met een frisse pint, watermeloen, biolimonade of ijsje, werd op verzoek natgespoten met een waterpistool.

Lekker eten

Op het mondiaal festival kon lekker eten uit elke hoek van de wereld niet ontbreken. Niet alleen de exotische keuken deed het goed, ook de ‘eerlijke’ Italiaanse pasta van An Vissers van bistro Den Amand viel ferm in de smaak. De ingrediënten komen uit Sicilië, waar een coöperatieve land bewerkt die ooit in bezit was van de maffia, maar door de staat in beslag werd genomen en herverdeeld. Nog op het programma: kookworkshops, dans, taallessen en een kinderdorp.

Mensen samenbrengen

“Feest in 't Park staat symbool voor hoe gastvrij Brugge is voor iedereen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het houdt als één van de weinige festivals in dit mondiale genre ook goed stad, wat het dan weer uniek maakt.” Bezoekers Michel en Carine Danneels beamen. “We zijn hier vaste klant en houden van de gemoedelijke, warme sfeer. Feest in 't Park trekt een zeer gemengd publiek - jong en oud, families en vrienden - en brengt dus mensen samen." Vriendinnen Freya Goetghebeur, Eva Fischer, Berthe Maes en Toyah Van der Poten genieten samen van een frisse cocktail. “Voor ons kan de zomer nu écht beginnen. Dit festival is voor ons het perfecte startschot.” Optredens van Café Con Leche, 47 Soul, Amparanoia en de dj’s van Team Damp zorgden dan weer voor de perfecte muzikale noot. Ook present: verschillende vzw’s die hun projecten in het buitenland kwamen presenteren, zoals Jean-Marie De Plancke van de vereniging vzw ‘Education & Health for Kids in Kenia’. “We hebben hier toch een paar honderd euro kunnen inzamelen”, zegt De Plancke. “Niet onbelangrijk, want sinds 2014 hebben we in Kenia een schooltje gebouwd, en een weeshuis volledig heropgebouwd en voorzien van bedden en matrassen. Nu voorzien we ook maandverbanden voor Keniaanse meisjes. Zonder maandverbanden blijven ze tijdens de menstruatie van school weg en verliezen ze tot vijf lesdagen per maand. Dat is nu verleden tijd. Ook belangrijk: wij kopen al onze materialen ter plaatse aan, wat de lokale economie stimuleert.”

Geslaagde editie

Festivalcoördinator Liselotte David blikt tevreden terug op de dertigste editie. “Zowel de opbouw als het festival zelf verliepen zonder problemen of incidenten. We hebben er met een uitgebreid team van medewerkers en vrijwilligers een mooie editie van gemaakt en klokken af op zo’n 10.000 bezoekers. Dat is een heel mooi cijfer, zeker gezien er toch wat concurrentie was van festivals als Rock Werchter en Couleur Café. Het belangrijkste van al: Feest in 't Park blijft een erg belangrijk uithangbord voor vele Brugse Noord-Zuida. Ondanks de losse en leuke sfeer blijven thema’s als solidariteit, mensenrechten, duurzame landbouw en eerlijke handel centraal staan. De hele stad mag fier zijn op een festival als dit.”