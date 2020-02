Succes van Uber blijft uit in Brugge: “Nog geen enkele kandidaat-chauffeur, maar erg is dat niet” Mathias Mariën

05 februari 2020

06u44 0 Brugge Eén maand na de invoering van het nieuwe taxireglement, rijden er nog steeds geen straattaxi’s rond in Brugge. Bedoeling was dat er met de komst van Uber meer keuze zou zijn voor de klant én dat taxi’s goedkoper zouden worden. Maar het principe komt in de Breydelstad moeilijk van de grond. Een sluitende verklaring is er niet. “Wellicht hebben ze meer succes in grootsteden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Sinds 1 januari is er een nieuw taxireglement van kracht in Brugge. De grootste nieuwigheid is de komst van Uber. Althans, in theorie. In de praktijk is er van de straatchauffeurs niks te merken. Wie op de applicatie op zoek gaat naar een lokale chauffeur in de ruime omgeving van Brugge, keert van een kale reis terug. Simpelweg omdat er momenteel geen zijn. “En op heden zijn er ook nog steeds geen kandidaten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Een grote verrassing is dat evenwel niet. Al bij de voorstelling van het reglement hebben we geopperd dat de kans eerder klein was dat er veel kandidaten zouden zijn."

Investering

In veel buitenlandse steden is het systeem nochtans al erg bekend: lokale chauffeurs ‘spelen’ er zelf voor taxi en rijden de mensen rond volgens een afgesproken tarief. Waarom het principe in Brugge niet van de grond raakt, komt door verschillende factoren. In de eerste plaats moeten alle kandidaten zich registreren en een vaste taks betalen die door de Vlaamse overheid is bepaald. Ze mogen in principe ook niet dichter dan 200 meter bij een officiële taxistandplaats staan, tenzij ze er als eindbestemming heen moeten. “Bovendien is het voor de kandidaten ook een fikse investering om de wagen volledig in orde te krijgen. Dat zal zeker ook een rol spelen”, zegt bevoegd schepen Philip Pierins (sp.a). “Naar mijn gevoel is het niet enkel in Brugge dat het succes uitblijft.”

Op dit moment tellen we al 43 taxibedrijven met zo'n 110 taxi’s in onze stad. Op zich staat er niemand te springen om nog meer taxi’s in het straatbeeld te zien Dirk De fauw, burgemeester van Brugge

Meer succes in grootsteden

Blijft de vraag of iemand in Brugge het überhaupt érg vindt dat er geen straatchauffeurs rondrijden. “Wellicht niet", zegt burgemeester De fauw. “Op dit moment tellen we al 43 taxibedrijven met zo'n 110 taxi’s in onze stad. Op zich staat er niemand te springen om nog meer taxi’s in het straatbeeld te zien. Het aanbod is nu al goed. Alles samen lijkt het me logisch dat Uber meer succes heeft in grootsteden dan in Brugge.” De Brugse taxisector liet eerder al verstaan geen schrik te hebben van de mogelijke concurrentie. “Bij erkende taxibedrijven is de consument nog altijd zeker van kwaliteit. Wij zijn een huis van vertrouwen. We hebben vorig jaar zelf een app ontwikkeld om het de klanten makkelijker te maken een taxi te bestellen”, klinkt het daar.