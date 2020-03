Stuk van Sint-Janskerk komt boven tijdens werken op Sint-Jansplein Bart Huysentruyt

09 maart 2020

17u11 0 Brugge Stukken muur van de afgebroken middeleeuwse Sint-Janskerk zijn blootgelegd tijdens het uitbreken van kasseien op het Sint-Jansplein.

Werknemers van de dienst Openbaar Domein zijn er maandag gestoten op de muurresten. Archeologen van Raakvlak kwamen meteen ter plaatse. Niet zo lang geleden vonden ze ook al resten van de oude Katelijnepoort bij werken aan de Katelijnestraat. Met deze mooie vondsten geeft Brugge weer een stukje van haar rijke geschiedenis prijs. “In de loop van de twaalfde of dertiende eeuw is de Sint-Janskerk gebouwd”, zegt archeoloog Frederik Roelens. “De kerktoren stortte in het begin van de 17de eeuw in mekaar, waarna de kleinere Sint-Janskapel werd opgetrokken op dezelfde locatie. De kerk was een drukbezochte bedevaartsplaats en werd eerst gebruikt als gebedshuis door de Engelse natie. Uiteindelijk werd de kerk in 1786 definitief afgebroken en in de plaats kwam het Sint-Jansplein. De datering van de resten is voorlopig nog onduidelijk.”