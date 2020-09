Studieondersteuning ’t Scharnier bestaat 15 jaar: “Meer dan ooit belangrijk in deze tijd” Bart Huysentruyt

22 september 2020

Brugge

Ze matchen in de regio Brugge en Blankenberge studenten uit de leraren- of sociaal-pedagogische opleiding met een gezin dat ondersteuning kan gebruiken. “We zoeken uit waar de struikelblokken voor studenten zitten”, zegt Laurens Debonne van 't Scharnier. “Zo maken we al 15 jaar een verschil voor kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen. En in deze coronacrisis doen we dat meer dan ooit.”