Studiebureau moet ‘tuin van Sint-Pieters’ aantrekkelijker maken Bart Huysentruyt

23 oktober 2019

16u10 0 Brugge Met steun van de Vlaamse overheid werkt de stad Brugge momenteel met het studiebureau PTarchitecten aan een studie om de site van buurtcentrum Tempelhof De Dijk in Sint-Pieters aantrekkelijker te maken. “Het moet een moderne ontmoetingsplek worden voor bezoekers en bewoners", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het buurtcentrum in Sint-Pieters draait al erg goed: er is een cultuurcentrum, een bibliotheek, sportterreinen en jeugdlokalen. Toch wil de stad nog meer doen. Onder meer de pastoriewoning zal mee geïntegreerd worden in de hele site. “We hebben de Vlaamse overheid kunnen overtuigen om mee te investeren in de toekomst van de pastorie", zegt De fauw. “Die wordt niet langer als woonst gebruikt en ook de kerkfabriek en de koren kunnen op termijn terecht in de Pauluskerk die volop gerenoveerd wordt.”

De pastoriewoning wordt een sociaal deelhuis. De stad kreeg daarvoor 600.000 euro van Vlaanderen. Het project Sint-Pieters Deelt, door het buurtwerk geregisseerd, zal hier een stevige verankering krijgen. Onder meer het OCMW, Vormingplus, vzw Wieder, Oranje, Brugwonen, Sint-Vincentius en vzw Meulentje zijn erbij betrokken. De zaaluitbating van De Dijk is sinds kort in handen van de wijkbewoners zelf, in samenwerking met de vzw Wieder.