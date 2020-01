Studie bewijst: West-Vlamingen hebben zwaardere voet dan rest van Vlaanderen Mathias Mariën

30 januari 2020

22u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 23 Brugge West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil gerichtere verkeerscampagnes op poten zetten om de bestuurders te sensibiliseren. Dat concludeert hij nadat hij een studie liet uitvoeren naar de oorzaken van dodelijke ongevallen in de provincie in 2018. De bedoeling is om de studie jaarlijks te herhalen om bepaalde trends aan te pakken. “Eén van de groeiende problemen is bijvoorbeeld het aantal ongevallen met fietsers boven de zeventig jaar”, zegt Decaluwé. Verder blijkt dat West-Vlamingen vaker te snel rijden én minder gedisciplineerd zijn in het verkeer.

De gouverneur liet twee onderzoekers - met toestemming van het gerecht - alle pv’s, deskundige verslagen en toxicologische onderzoeken inkijken en analyseren. Daaruit komen enkele opvallende conclusies naar boven. Zo blijkt dat West-Vlamingen slechter scoren op vlak van snelheid in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Bij 34 procent van de dodelijke ongevallen speelt onaangepaste snelheid een belangrijke rol. Zo’n 72 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een recht stuk weg. Daarbij liggen in de meeste gevallen overdreven snelheid en alcohol aan de basis. Ook het niet dragen van een gordel blijft een groot probleem. Veertien procent van de slachtoffers droeg geen gordel. West-Vlamingen rijden gemiddeld ook sneller binnen de bebouwde kom. Zo gebeurde 24 procent van de dodelijke ongevallen binnen de bebouwde kom. Nog opvallend: ‘amper’ 9 procent van de dodelijke ongevallen gebeurt op vrijdag. Maandag (19 procent) en donderdag (18 procent) zijn de gevaarlijkste dagen. Pas dan volgen zaterdag en zondag. 77 procent van de dodelijke ongevallen vindt bovendien overdag, tussen 7 en 22 uur, plaats en niet ‘s nachts.

Piek in zomermaanden

In de studie komt ook naar boven dat er in de zomermaanden van 2018 een piek was in het aantal dodelijke ongevallen. “Toch blijkt dat niet te wijten aan toerisme maar zijn het voornamelijk de bewoners zelf die betrokken zijn bij de ongevallen”, zegt Decaluwé, die iets aan het bewegen wil krijgen in West-Vlaanderen. De studie bracht bovendien enkele andere pijnpunten aan het licht. “Een groot probleem is het aantal ongevallen met fietsers boven zeventig jaar. Deze categorie gebruikt vaak een elektrische fiets maar is steeds minder op de hoogte van de wegcode”, duidt de gouverneur. “Met zo’n hoge snelheid kan dat zeer gevaarlijk zijn. Die groep moet de komende jaren beter gesensibiliseerd worden. De gouverneur zal daarom op basis van deze studie, en de studies die jaarlijks zullen volgen, gerichte sensibiliseringscampagnes opstellen om de verkeersveiligheid in de provincies te verhogen. “Uit deze studies hebben we al enkele belangrijke zaken gehaald om op te focussen. Om de studies de komende jaren beter uit te voeren, willen we ook werken aan het verzamelen van gegevens. Zo moet de kwaliteit van de processen-verbaal bij ongevallen verbeteren”, aldus Decaluwé.

Trajectcontroles

Nog een werkpunt: de snelheid op de wegen moet aangepakt worden. Daarvoor zijn volgens Decaluwé trajectcontroles de goede oplossing. “We zien dat chauffeurs effectief hun snelheid aanpassen bij trajectcontroles”, zegt hij. “Momenteel werken nog heel wat trajectcontroles in onze provincies niet, maar ik zal samenzitten met de bevoegde instanties om dat te veranderen.” Ten slotte wil de gouverneur nauw samenwerken met scholen voor de veiligheid van jongeren in het verkeer. “In het lager dragen de meeste fietsers een fluoriserend hesje en helm, maar ook in het middelbaar moet dat de norm worden.” Als uitsmijter oppert Decaluwé dat het verplichten van een fietshelm een stap in de goede richting zou zijn.