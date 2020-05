Studenten kunnen vanaf 25 mei in de Stadshallen studeren Bart Huysentruyt

15 mei 2020

17u35 4



Brugge Vanaf maandag 25 mei kunnen 200 hogeschool-en universiteitsstudenten, die nood hebben aan rust en kalmte, terecht in de Brugse Stadhallen aan de Halletoren. Het stadsbestuur stelt de ruimte ter beschikking omdat ze beseffen dat niet iedereen thuis een rustige plek heeft om te studeren.

De hallen worden ingericht met tafels en stoelen en zullen in orde zijn met de regels op sociale distancing. Er is gratis wifi en er wordt handgel voorzien en stoelen en tafels worden periodiek ontsmet. Bij het binnenkomen en bij verplaatsingen in de hallen wordt het mondmasker aangeraden, aan tafel mogen de maskers af. De studieplaatsen dienen wel op voorhand gereserveerd. Dat kan op www.bruggestudentenstad.be. De hallen zijn dagelijks toegankelijk van 9 tot 18 uur. In The Student Village in de Hauwerstraat kunnen nog eens 45 studenten, die aan Howest, Vives of KU Leuven studeren, terecht.