Studenten Howest krijgen uitdaging van de stad Brugge: “Zet élke Bruggeling aan het bewegen” Hogeschool ontvangt elk jaar 50.000 euro voor coördinator die acties plant Bart Huysentruyt

17 december 2019

14u35 0 Brugge Studenten aan de hogeschool Howest in Brugge krijgen een stevige uitdaging van de stad. Ze moeten de komende vijf jaar élke Bruggeling aan het bewegen zetten. De hogeschool ontvangt van de stad elk jaar 50.000 euro om een projectcoördinator te betalen, die acties zal bedenken. De studenten zullen ze toepassen in wijken of bij doelgroepen zoals senioren.

De samenwerking tussen de stad Brugge en hogeschool Howest neemt zo grotere proporties aan. In het verleden werden al acties uitgewerkt, zoals het voorbereiden van lopers op Dwars door Brugge of beweegmomenten voor het stadspersoneel. “Maar nu willen we echt elke Bruggeling doen bewegen, want dat is gezond en heeft een positief effect op je gemoed", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

450 studenten

De stad geeft de hogeschool elk jaar 50.000 euro voor de komende vijf jaar. Daarmee moet een projectcoördinator worden betaald. Dat wordt de verbindingspersoon tussen de school en de stad. Samen met de studenten Sport & Bewegen en Lichamelijke Opvoeding zal die coördinator concrete acties bedenken om mensen te doen sporten. Alles samen gaat het om minstens 450 studenten die ingezet worden. “Howest heeft de kennis in huis om dit project te doen slagen", zegt Demon. “De studenten worden op die manier stagiairs, die kunnen leren uit deze ervaringen. En de Bruggeling kan er alleen maar wel bij varen.” Demon denkt in de eerste plaats aan sportieve uitdagingen voor wijken, soms in samenwerking met lokale comités. Maar ook aan acties voor specifieke doelgroepen zoals senioren, eenzamen of mensen die het niet breed hebben.

Bagage

Bij Howest zien ze ook alleen maar voordelen aan de samenwerking. “ Het is belangrijk om te kunnen samenwerken met de stad”, vindt Tim Coppejans van Howest. “De ambitie om de Bruggeling meer te doen bewegen, is een heel mooie uitdaging. We nemen dit heel ernstig. De coördinator zal luisteren naar de stad en later met de studenten afspreken op welke doelgroepen we ons eerst zullen concentreren. Dankzij deze samenwerking krijgen onze opleidingen ook extra gewicht, wat interessant zijn voor studenten die eraan denken om de opleiding te volgen. Of voor studenten die hier afstuderen. Ze krijgen veel bagage mee.”

Sportsessies

Het project start in 2020 en begint bij de aanwerving van een coördinator. “Daarna willen we heel snel aan de slag gaan”, stipt Franky Demon aan. “Innovatieve sportsessies, een gezondheidsdag, meer naschoolse sportactiviteiten: de mogelijkheden zijn immens.”