Studenten aan KTA Brugge krijgen geen examens in juni: “Willen zo lang mogelijk les geven” Bart Huysentruyt

29 april 2020

15u18 14 Brugge De studenten van het KTA in Brugge, een van de grootste scholen van de stad, krijgen geen examens in juni. De directie wil duidelijkheid voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Op die manier kunnen ze de resterende tijd maximaal besteden aan lesgeven. Dat er geen examens zijn, betekent niet dat de leerlingen zomaar kunnen overgaan. “Ze zullen wel degelijk geëvalueerd worden”, zegt algemeen directeur Lien Hautekeete. “De leerkrachten kennen hun leerlingen. Ze hebben ook al een aantal evaluaties gehad doorheen het jaar. We werken nu ook met permanente evaluatie. Helemaal definitief is onze beslissing pas als we groen licht krijgen van de Onderwijskoepels, maar ik verwacht geen tegenkanting.”