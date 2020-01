Student Hendrik (22) fietst op z'n eentje naar Bordeaux voor Kinderkankerfonds en vzw Boven De Wolken: “Omdat ik goede vriend verloor aan leukemie” Bart Boterman

14 januari 2020

12u21 0 Brugge Hendrik Cornette (22) uit Brugge zal begin februari in zijn eentje maar liefst 1.200 kilometer bij elkaar fietsen in zes dagen, van Brugge tot in Bordeaux. Dat doet hij niet enkel als sportieve uitdaging, maar vooral om geld op te halen ten voordele van het Kinderkankerfonds en vzw Boven De Wolken. Nog voor hij is vertrokken, bracht Hendrik al zo'n 2.000 euro in het laatje. “Waag voor vijf euro een gokje over het aantal meter ik heb afgelegd op een bepaald tijdstip en maak kans op een mooie prijs”, zegt Hendrik.

Bruggeling Hendrik Cornette (22) is student in het vijfde jaar geneeskunde aan de KU Leuven en zit momenteel in zijn laatste blokperiode. Daarna begint hij aan een intensieve periode van stages. Tijdens de lesvrije week, begin februari, fietst de jongeman helemaal alleen naar Bordeaux. Hoe hij op het idee kwam? “Samen met vrienden richtte ik afgelopen semester een fietsclubje op om onze conditie op peil te houden. We zouden in 2020 samen deelnemen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, maar ik ben op dat moment jammer genoeg op stage in de Filipijnen", legt Hendrik uit. “Ik vond het bijzonder jammer dat ik dit aan mij voorbij moest laten gaan. Daarom besloot ik eigenhandig sportieve actie op poten te zetten.”

Zes etappes, elke dag mooie prijzen te winnen

Hij koos Bordeaux als eindbestemming en deelde zijn fietstocht in in zes etappes, met overnachtingen in Amiens, Deauville, Pontorson, Rochtefort en Nantes. “Fietsen op zich brengt natuurlijk niets op. Daarom heb ik een wedstrijd uitgeschreven. Per fietsdag kunnen mensen raden hoe veel meter ik heb afgelegd op een bepaald tijdstip. Op dag één is dat om 13 uur, op dag twee is dat om 14 uur enzovoort. Een gokje wagen kost vijf euro en er zijn mooie prijzen in de wacht te slepen”, aldus Hendrik Cornette. Hij ging langs bij handelaars en cafés in Brugge en Leuven op zoek naar prijzen. Inmiddels zijn onder meer flessen champagne, wielertruitjes, beenham, restaurantbonnen, FNAC-bonnen, honderd pintjes en een vat Kasteelbier Rouge te winnen. Je inschrijven voor de wedstrijd kan via deze link. Wie voor alle zes dagen een gokje waagt, betaalt 25 euro in plaats van 30. Intussen staat de teller al op 100 inschrijvingen en een ruime 2.000 euro.

Goede vriend verloren aan leukemie

“De twee goede doelen zijn overigens niet toevallig gekozen", licht Hendrik nog toe. “Het Kinderkankerfonds ligt mij nauw aan het hart omdat ik in het derde middelbaar een heel goede vriend ben verloren aan leukemie. Ik koos ook voor de vzw Boven De Wolken omdat de organisatie ouders van doodgeboren baby’s helpt met hun verwerkingsproces. Mijn ouders zijn namelijk gynaecologe en kinderarts en komen geregeld met dergelijk leed in contact. Die verhalen zijn erg aangrijpend", aldus Hendrik. De jongeman zit voorlopig volop in z'n examens en traint tussendoor op de rollen. Dagelijks zal hij immers tussen de 180 en 200 kilometer afleggen.

Zijn fietstocht naar Bordeaux zal te volgen zijn via Instagram en Strava. Iedere avond, na elke etappe, zullen de winnaars bekend worden gemaakt.