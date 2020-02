Stroompanne in Halletoren is opgelost Bart Huysentruyt

17 februari 2020

15u15 2 Brugge De elektriciteit in de Brugse Halletoren is maandag rond 13 uur uitgevallen. De bezoekers, een tiental, werden daarop geëvacueerd door de bewakers. Vier uur later was het euvel opgelost.

“Het licht ging plots uit”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Daarop zijn alle bezoekers rustig via de trap terug beneden gebracht. De elektriciteitspanne werd nagekeken. Het euvel wordt hersteld.” Vier uur later was de stroompanne voorbij en ging de toren weer open.