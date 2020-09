Stripheld Anders-Man moet wereld in chaos redden: “Veel gelijkenissen met huidige maatschappij” Bart Huysentruyt

09u23 1 Brugge In Steak Stickerman gaat stripheld Anders-Man een vijfde avontuur aan. De Vlaams-Nederlandse stripreeks bestaat intussen vijf jaar en wordt getekend door Michel De Stickere uit Brugge.

Het boek vol absurde humor gaat over de ‘koe-napping’ van alle runderen over de hele wereld, waardoor de wereld in complete chaos leeft. “Mensen draaien door, gaan protesteren, regeringsleiders geven elkaar de schuld en er ontstaat een run op het laatste restje vlees, kaas en melk”, vertelt Michel De Stickere uit Brugge. “Hoewel Anders-Man nu de zorg heeft voor een dochter, waar hij in het vorige verhaal achter kwam, heeft hij geen zin om nog voor superheld te spelen. Zelfs wanneer president Tromp hem om zijn hulp vraagt, twijfelt hij nog.”

Mondmaskers te koop

Volgens De Stickere zijn er veel parallellen te trekken met de huidige maatschappij. “Er heerst ook chaos in de wereld, het gaat over hamsteren van producten en er zijn veel protesten. Ook het duurder en schaarser worden van essentiële producten komt aan bod.”

De coronacrisis deed de release van de strip wat op zich wachten, maar ligt nu toch in de winkels. De luxe-editie telt 40 pagina’s en heeft een voorwoord van Willy Linthout, tekenaar van onder meer Urbanus.

Voor de diehardfans: Zowel van Anders-Man als Bad Stickerman kan je een mondmasker aanschaffen. Meer info vind je op de Facebookpagina Bad Stickerman.