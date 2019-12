Strijd om beste ribbetjes van Brugge barst los: na Amadeus smul je dinsdag ook bij Mozart Door misnoegde buurman liep opening bijna twee jaar vertraging op Bart Huysentruyt

13 december 2019

18u59 0 Brugge De ribbetjesrestaurants in Brugge schieten als paddenstoelen uit de grond. In een immens pand langs de Sint-Jakobsstraat kan je vanaf dinsdag bij Mozart aanschuiven voor de lekkernij à volonté. Eigenlijk had de zaak al veel vroeger moeten openen, maar een buurman hield dat tegen. “Er is plaats genoeg voor zoveel restaurants in Brugge”, vindt uitbater Thibault Gettemans.

‘Een ribbetjesoorlog in Brugge’: zo werd de komst van de bekende ketens naar de Breydelstad aangekondigd. Nog voor de zomer van 2018 zouden ze strijden om de kroon van beste ribbetjesrestaurant. Maar hun komst duurde langer dan verwacht. Amadeus opende pas dit jaar, Mozart dus op dinsdag 17 december.

Al in Brussel en Aalst

De werken aan het pand in de Sint-Jakobsstraat lagen een tijdje helemaal stil. Een concurrerend ribbetjesrestaurant, de buurman nota bene, diende bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag, waarna een negatief advies volgde voor zaakvoerders Ives Vankerckhove, Selim Imeri en Steff Lievens. Een van de punten die bij het bezwaar werden aangehaald, was het ontbreken van een mobiliteitsnota. Ook een geluidsstudie zou niet volledig in orde geweest zijn. Intussen zijn alle procedures van de baan. “We hebben wat tijd verloren, want de vestiging van Mozart in Brugge zou de eerste geweest zijn in Vlaanderen. Ondertussen zijn de restaurants in Brussel en Aalst wél al open gegaan", zegt Vandekerckhove.

Spiegeltent en bibliotheek

Het moet gezegd: het pand, dat vroeger een Brico-filiaal was, is bijzonder ingericht. Het voorste gedeelte ziet eruit als een oude spiegeltent met een vloer uit 1912 en een warme inrichting. Loop je verder naar het achterste gedeelte, dan kom je in een oude bibliotheek terecht, met zelfs een verwijzing naar de vroegere School van het Heilig Hart in Brugge. Oude treinbanken worden hier gebruikt als zitplaatsen. Er is in Mozart plaats voor 160 eters.

Met honing

Gentenaar Thibault Gettemans (42) is er de uitbater. Hij krijgt twintig personeelsleden ter beschikking. Gettemans was in het verleden zaakvoerder van het Sint-Jorishof op de Botermarkt in Gent. “We zijn vooral bekend om onze drie soorten spareribs”, zegt Gettemans. “We serveren ze natuur, classic met een pittige toets of ‘Mozart’. Die zijn op de ‘smokey barbecue’ gelegd en op smaak gebracht met honing. Verder staan er zo’n twaalf gerechten op de kaart: van entrecôte tot kabeljauw of een vegetarisch alternatief.”

We zijn ons ervan bewust dat er nog uitstekende ribbetjesrestaurants zijn in Brugge, maar ik ben ervan overtuigd dat er plaats is voor iedereen. We raden de klanten aan om bij iedereen eens langs te gaan en zelf hun keuze te maken Thibault Gettemans

Kwaliteit staat centraal, zegt Gettemans, en eten kan er à volonté. “We hebben graag dat de mensen met een volle maag en welgezind terug vertrekken”, zegt hij. “We zijn ons ervan bewust dat er nog uitstekende ribbetjesrestaurants zijn in Brugge, maar ik ben ervan overtuigd dat er plaats is voor iedereen. We raden de klanten aan om bij iedereen eens langs te gaan en zelf hun keuze te maken.”

Mozart is elke dag geopend van 18 tot 23 uur, tot 23.30 uur in de weekends. Op zondag kan je er ook terecht tussen 12 en 14.30 uur.