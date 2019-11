Strand van Zeebrugge is bijna klaar voor winterstop (én opnames Beau Séjour 2) Bart Huysentruyt

05 november 2019

17u26 0 Brugge De dienst Openbaar Domein van de stad Brugge is op het strand van Zeebrugge, in samenwerking met een private aannemer, gestart met het winterklaar maken van het strand.

Aannemer Vereecke-Decleene begon met het egaliseren van putten in het zand. De ploegen van Openbaar Domein sector Noord zullen aansluitend 300 zandschermen in twee lijnen over het strand plaatsen. Op cruciale punten zoals het sportstrand en de Surfclub komen er extra schermen. “Deze schermen dienen als vangnet om het opwaaiende zand tegen te houden en te voorkomen dat de Zeedijk vol ligt met zand”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Tijdens de winterperiode worden periodiek ophopingen van zand verwijderd om de werking van de zandschermen te behouden.”

Het speelplein werd al weggenomen en ook de afvaleilanden zijn verwijderd, gereinigd en hersteld voor volgend seizoen. Tijdens de wintermaanden blijven er nog steeds een aantal afvalmanden staan tussen de Surfclub en Blankenberge. Ook de grote afvalbak van de Mooimakers blijft staan om groot aangespoeld zwerfvuil in te verzamelen. Tegen donderdag 7 november zullen de werkzaamheden afgerond zijn, want dan starten er op het strand van Zeebrugge opnieuw filmopnames voor de tv-serie Beau Séjour 2.