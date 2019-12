Strafste Brugse monument krijgt stevige restauratie, 20 jaar na erkenning als Unesco-erfgoed Bart Huysentruyt

02 december 2019

08u24 0 Brugge Het Belfort van Brugge, met zijn 83 meter hoog het bekendste monument van de stad, krijgt volgend jaar de restauratie waar het nood aan heeft. Dat is precies twintig jaar nadat het gebouw erkend werd als Unesco-werelderfgoed. De voorbije jaren waren er geregeld problemen. “De laatste grote restauratie van de toren is al 45 jaar geleden”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

De stad Brugge stelt het ontwerpteam Origin Architecture & Engineering uit Brussel aan voor de restauratie van het volledige Hallencomplex en de Belforttoren. Het Hallencomplex met Belfort is een van de belangrijkste troeven van Brugge en misschien wel het vaakst bezochte monument van de stad. Het Belfort en de hallen vormen één groot laatgotisch bouwwerk en worden steeds in één adem genoemd. De monumentale bakstenen constructie domineert de Brugse Markt en is als werelderfgoed erkend. De toren is 83 meter hoog en dateert uit het begin van de 13de eeuw.

Energie besparen

“Elke generatie heeft een grondige restauratie van de toren meegemaakt”, zegt Esquenet. “De laatste grote restauratiecampagne dateert al van de periode rond 1975, bijna 45 jaar geleden. De gebinten van de hallenzalen werden in 1981 gerestaureerd. Jaarlijks wordt er een afdaling gedaan van de toren door monumentenwacht waarbij wordt gecontroleerd of er iets hersteld moet worden. De laatste jaren is de toestand van de toren verslechterd waardoor een grondige restauratie zich opdringt, gecombineerd met de restauratie van de hallen, het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het volledige gebouw en het opfrissen van de inkom en het sanitair.”

Stabiliteit

Het aangestelde ontwerpteam uit Brussel kreeg verschillende opdrachten. Zo moest er een stabiliteitsonderzoek komen, want de toren helt al jaren lichtjes naar de Wollestraat. Het team moest in kaart brengen of die toestand erger wordt. Verder volgde er ook een beheerplan, om aanspraak te kunnen maken op erfgoedpremies. “We beschouwen deze restauratie niet louter als een opdracht waarbij we enkel de stenen gaan reinigen en herstellen, maar ook als het moment om eens na te denken over andere verbeteringswerken”, zegt Esquenet.

“We starten van boven naar beneden: de restauratie met de toren primeert om vervolgens het gebouw verder naar beneden toe aan te pakken. Bij de brand in de Notre-Dame in Parijs hebben we kunnen zien hoeveel belang mensen hechten aan dergelijke gebouwen en hoe groot de verbindende kracht ook is van ons zeer waardevol historisch patrimonium. Het is dan ook onze bedoeling om over dit project breed en helder te communiceren naar de Bruggelingen. Er komen dan ook binnenkort enkele infomomenten.” Hoeveel de restauratie zal kosten, is nog niet bekend.