Straffe comeback: Filip Strobbe (53) wordt directeur Cultuurcentrum Bart Huysentruyt

27 mei 2019

18u10 0 Brugge Filip Strobbe, die acht jaar geleden nog de evenementenorganisatie Brugge Plus leidde, is de nieuwe directeur van het Brugse Cultuurcentrum.

Dat is enigszins verrassend, omdat Strobbe in het verleden na een aanvaring met het stadsbestuur onder burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) ontgoocheld was opgestapt. Op dit ogenblik is Filip Strobbe nog operationeel directeur van het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor. “Maar ik zag de vacature, ik woon in Brugge en ik vond het logisch dat ik meedeed", zegt hij. “Brugge zal altijd mijn favoriete stad blijven en bovendien ken ik het culturele landschap hier heel goed. Ik heb er ook een mening over. Die zal ik de komende tijd met het nieuwe stadsbestuur afstemmen. Maar het wordt een heel speciaal jaar, met de 150ste verjaardag van de Stadsschouwburg als rode draad.”

Over de aanvaring met het bestuur onder Landuyt spreekt Strobbe niet meer. De nieuwe burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verwelkomt hem met open armen. “Het wordt zijn opdracht om van het Cultuurcentrum ook in de toekomst een belangrijke culturele speler in de stad te maken.”