STRAF! Vlaamse vissers halen eeuwenoude amfoor boven in Golf van Biskaje

Vlaamse vissers halen eeuwenoude amfoor boven in Golf van Biskaje Bart Boterman

24 juli 2019

16u19 92 Brugge Drie Vlaamse vissers hebben woensdagmorgen een erg opmerkelijke ontdekking gedaan in de Golf van Biskaje. Met hun netten haalden ze een eeuwenoude amfoor boven. “We geloofden eerst onze ogen niet. Daarna dachten we dat we ‘smoorrijk’ waren”, lacht visser Kurt Van Daele uit Zeebrugge. Archeoloog Wouter Dhaeze uit Oudenburg spreekt van een uitzonderlijke vondst.

Vissers Kurt Van Daele (44) uit Zeebrugge, Sadik Smagghe (47) uit Nieuwpoort en Rudy Vanhove (56) uit Blankenberge vertrokken maandagmorgen vanuit La Rochelle in Frankrijk richting de Golf van Biskaje met het schip Z.333 Avatar. “We zijn hier voornamelijk voor de zeetong. Maar woensdagmorgen rond 9 uur zat er plots iets helemaal anders tussen de vis in onze netten. We geloofden onze ogen niet! Een amfoor dan nog”, getuigt Kurt. “We dachten even dat we smoorrijk waren”, grapt hij.

Eerste eeuw voor Christus

De drie vissers zijn best trots op hun eeuwenoude vangst. De amfoor zag er op het eerste gezicht intact uit, maar de achterkant bleek toch ietwat beschadigd. Volgens Oudenburgs stadsarcheoloog Wouter Dhaeze van het Romeins Archeologisch Museum gaat het met zekerheid om een Romeinse wijnamfoor. “De vorm is typisch voor een wijnamfoor uit de eerste eeuw voor Christus, vervaardigd aan de westkust van Italië. De wijn werd uitgevoerd over het hele Romeinse rijk”, duidt Dhaeze, die gespecialiseerd is in de Romeinse periode en Romeins aardewerk.

“Een amfoor in zee of op het strand wijst meestal op de aanwezigheid van een scheepswrak. Er zijn heel wat schepen vergaan in de Romeinse wateren, maar veel minder langs de Atlantische kust dan in de Middellandse zee. Daarom is de vondst in de Golf van Biskaje, aan de Atlantische kust, best uitzonderlijk”, aldus archeoloog Dhaeze. Volgens hem is aardewerk uit klei erg goed bestand tegen zout en zeewater. Daarom is de amfoor nog in behoorlijk goede staat. Het ding gaat al 2.000 jaar mee.

Rijk? Dat niet

Dat de vissers er ‘smoorrijk’ van zullen worden, valt te betwijfelen. “Wijnamforen uit de Romeinse periode staan doorgaans te koop voor enkele honderden euro’s. Maar wetenschappelijk gezien is dit exemplaar van grotere waarde omdat het voor Atlantische kust werd opgevist. Uit archeologisch oogpunt zou het niet slecht zijn om dit te melden aan de lokale autoriteiten”, aldus Dhaeze.

Wat Rudy, Kurt en Sadik met de amfoor zullen doen, weten ze nog niet. “We hebben nog even de tijd om na te denken wat we ermee zullen doen. We gaan pas zaterdag terug aan land en keren begin augustus terug naar België. Intussen blijft de amfoor veilig op ons schip”, aldus de drie vissers.