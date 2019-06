Straf! 24ste Belgische titel op rij voor rolstoelatleet Kurt Deklerck Bart Huysentruyt

03 juni 2019

11u04 0 Brugge Op het Belgisch kampioenschap rolstoelsnooker heeft Bruggeling Kurt Deklerck zijn 24ste Belgische titel op een rij behaald.

Dat Kurt een straffe rolstoelatleet is, bewijzen zijn cijfers. Zijn 24ste Belgische titel brengt zijn aantal overwinningen in totaal op liefst 277. In de finale was hij met 3-0 te sterk voor Patrick Puttemans uit Leuven. “Patrick heeft zich heel goed verdedigd”, zegt Kurt. “De wedstrijd was close en zeker geen walk-over.” De Bruggeling, die in zijn carrière bovendien niet gespaard bleef van fysieke ongemakken, werkt nu richting Europese kampioenschappen. Volgend jaar wil hij uiteraard zijn 25ste Belgische titel op rij behalen.