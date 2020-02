Straatrace in Brugge eindigt tussen de betonblokken: “Racen? Neen, ik moest uitwijken voor een kat” Mathias Mariën

04 februari 2020

14u14 0 Brugge Twee veertigers uit Brugge en Blankenberge zijn in de politierechtbank zwaar gestraft voor een straatrace onder invloed van alcohol. De chauffeurs vlogen met hun BMW’s door een betonnen vangrail nadat een getuige ze aan zéér hoge snelheid zag passeren. De beklaagden zelf hadden een opvallende uitleg klaar voor de politie. “Racen? Neen, ik moest uitwijken voor een kat”, klonk het verhaal. De rechter geloofde uiteindelijk weinig van het excuus.

Het ongeval gebeurde op 15 april vorig jaar langs de Pathoekeweg in Brugge. Even na 20 uur ging de eerste BMW op een kruispunt rechtdoor en ramde daarbij enkele betonblokken. Ook de tweede kon niet tijdig remmen. Uiteindelijk kwamen ze tot stilstand in een grasveld. Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een banaal verkeersongeval, zeker omdat beide voertuigen niet in aanrijding kwamen met elkaar. “Er was sprake van een straatrace waarbij zeer hoge snelheden werden gehaald", stelde het Openbaar Ministerie dinsdagochtend. Uit een ademtest bleek dat beide mannen onder invloed waren van alcohol. Ze hadden respectievelijk 1,10 en 1,78 promille alcohol in hun bloed.

Uitwijken voor een kat

De twee mannen stuurden hun kat naar de rechtbank en lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat. Iets wat op weinig begrip kon rekenen van de rechter. “Moest ik zulke feiten gepleegd hebben, zou ik me komen verantwoorden", klonk het ietwat verontwaardigd. Uit eerdere verklaringen van het duo bleek wel al dat ze ontkennen dat er een straatrace bezig was. “Dat ik crashte na een race? Neen, ik moest uitwijken voor een kat”, verklaarde de eerste beklaagde. De tweede chauffeur liet daarop verstaan dat hij verrast was door het manoeuvre van zijn voorligger. “Het wordt een race genoemd op basis van een getuige", stelde de advocaat van de eerste. “Op basis van diezelfde getuigenis gaat men ervan uit dat mijn cliënt snelheden haalde tot 140 kilometer per uur. Reed hij de toegelaten 70 per uur? Wellicht niet. Maar uit niks blijkt dat het effectief zo snel was. Ook in het verslag van de politie wordt niet van een race gesproken. Daar houden ze het op een aanrijding door een uitwijkmanoeuvre.” Ook de advocaat van de tweede beklaagde betwist dat er een race bezig was.Het Openbaar Ministerie ging daar echter niet meer akkoord en bleef bij het standpunt van een race.

Dat ik crashte na een race? Neen, ik moest uitwijken voor een kat Chauffeur eerste BMW

Uitgebreid strafregister

De politierechter liet uiteindelijk duidelijk verstaan dat hij weinig waarde hecht aan het verhaal van de kat. Daarenboven werd de eerste beklaagde in het verleden al 17 keer veroordeeld in de politierechtbank en 11 keer door de correctionele rechter. Een verleden dat niet meteen in zijn voordeel speelt. De rechter legde de eerste beklaagde uiteindelijk een boete op van 3.200 euro en twee jaar rijverbod. Als hij ooit nog met de wagen wil rijden, moet de man ook slagen voor zijn rijexamens én medische en psychologische proeven ondergaan. De tweede chauffeur kreeg een boete van 2.000 euro en zes maanden rijverbod.