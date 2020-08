Straat is nog niet afgesloten, of daar is eerste petitie al Bart Huysentruyt

12 augustus 2020

12u08 0 Brugge De geplande 'knip’ in de Sparrenstraat in Assebroek lokt nu al protest uit. Een aantal buurtbewoners is met een petitie gestart.

Op vrijdag 14 augustus start er in Assebroek een proefproject waarbij de Sparrenstraat een zogenaamde knip krijgt en zodoende een doodlopende straat wordt. De stad voert deze ingreep uit na klachten over overdreven snelheid en sluipverkeer in deze straat. Een groep buurtbewoners heeft bedenkingen over het project en trekt aan de alarmbel. Initiatiefnemer Wim Deplae legt uit: “Dit project is niet zonder controverse en vormt een gevaarlijk precedent voor de Bruggeling. Zo werd er geen enkele rekening gehouden met de impact op de rest van de buurt, en de voorafgaande studie hangt met haken en ogen aaneen. Door de vorm van het stratenplan, wordt het sluipverkeer nu volledig doorgegeven aan een stuk van de Engelendalelaan. Op onze vraag om ook in de Engelendalelaan een meting te doen, kregen we het antwoord dat het metingstoestel overbevraagd is, en we in een wachtrij staan. Niet zo prettig, als je weet hoe men hier rondraast, overdag en ‘s avonds.”,

Concreet vragen de initiatiefnemers een overleg met de betrokken stadsdiensten om een meer gefundeerde oplossing te bieden aan de buurt. Bruggelingen kunnen helpen door de petitie op Change.org/engelendalelaan te ondertekenen.