Stormweer houdt deuren van Belfort gesloten Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

12u30 0 Brugge Wie vandaag al gebruik wilde maken van de uitgebreide openingsuren van het Belfort heeft helaas pech. Door de zware rukwinden zal het Belfort momenteel veiligheidshalve gesloten blijven.

Het weerbericht meldt dat het na de middag kalmer zou worden. Van zodra de omstandigheden het toelaten, gaat de toren weer open voor bezoek en wordt dit ook gecommuniceerd. “Veiligheid gaat voor”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Onze excuses aan de bezoekers die voor een gesloten deur zullen staan, gelukkig voor hen is er in Brugge in de tussentijd nog heel veel moois te ontdekken. Zo kunnen ze nog altijd naar de prachtige tentoonstelling ‘Van Eyck in Bruges’ in het Groeningemuseum.”